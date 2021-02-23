資深藝人曹西平，敢說敢言的直率性格，讓他廣受各大年齡層粉絲喜愛，對於新冠肺炎疫情始終未趨緩，眼見許多藝人工作停擺，卻又放不下身段，求份微薄薪水的工作養活自己，讓他忍不住痛批：「死要面子活受罪」。

曹西平表示現在藝人單靠演藝圈收入，卻沒有第二專長的話，真的會餓死街頭，除了通告等到地老天荒之外，通告費也難以養家糊口，即便生活困頓，卻眼見許多人難以面對現實的殘酷，仍無法拉下臉放下身段，去求份微薄薪水養活自己，讓他感嘆：「自我陶醉在過去美好時光，永遠爬不起來，根本就是死要面子活受罪，在家裡等死而已」。

現在的藝人 如果沒有第二專長真的會餓死 只靠演藝圈的收入 真的會餓死街頭 （ㄧ個月有幾個通告） ㄧ個通告又可以賺多少 幾個通告的費用真的可以養家糊口嗎？ ㄧ句話難啊 講白ㄧ點就是家裡生活開銷而已 根本都存不到錢 現在當藝人真的活得很沒有自己... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年2月22日 星期一

此次疫情重創演藝圈，讓曹西平表示安逸日子過太久，藉機讓藝人反思什麼是居安思危，畢竟演藝圈不是唯一活路，但也不忘提醒網友，若看到藝人在打工謀生，不要吝嗇給予掌聲，強調這不是什麼丟臉的事，面對生活經濟壓力下，與其苦等通告到來，不如先好好找份工作，讓自己不要餓死為主，更不忘喊話：「生活是自己打拼出來，沒有什麼好丟臉的」。

網友們對於曹西平言論也大表贊同，紛紛留言：「曹大哥說的沒錯！人就是要放下身段才能養活自己」、「通告費1350元怎麼過日子，還是要有第2工作才好」、「做人不要怕丟臉，只要不偷不搶就好，能求得溫飽才是最重要的啊」。

(中時新聞網)