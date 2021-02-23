全台血液庫存告急，王品集團精緻事業群總經理黃佳慶邀請有「熱血小隊長」封號的藝人-盧廣仲，一起挽袖捐血，為2／24日~2／27日捐血公益活動暖身。黃佳慶總經理表示：「西堤與捐血中心合作邁入第18年，年前除疫情外，還碰上15年來最冷冬天，血液庫存降至3天以下，所以這次借助藝人朋友的影響力，喊出「熱血召集令」，期待大眾關注捐血議題，以最直接的援助為社會盡一份心力」。

台灣血液基金會執行長魏昇堂表示： 「捐血救人」是一項散播愛心、永續經營的社會公益事業，需靠全國民眾持續的響應。非常感謝在西堤事業部長期的支持與投入，為捐血事業建立目前的規模，贏得肯定。

西堤牛排長期關注捐血公益，自2004年舉辦募血公益活動，17年總共募集超過2700萬cc鮮血，對解決捐血中心每年農曆春節、暑假期間缺血問題貢獻棉薄之力。去年(2020年)因疫情影響，西堤率先號召全台熱血青年站出來，兩波募血活動，捐血人數近萬人，捐血袋數破萬袋，緩解血液庫存緊張。

今年西堤牛排持續在捐血公益活動扮演領頭「牛」！自2／24-2／27日、連續四天，在全省43個捐血點舉辦募血活動。西堤將捐出2萬張5折套餐券，期盼為捐血中心募集到至少2萬袋；預計今年(2021年)目標募得700萬cc熱血，一起為台灣挽袖獻愛。

西堤牛排呼籲，受到疫情影響，為考量用血安全，台灣血液基金會日前已公布，配合中央流行疫情指揮中心旅遊警示地區調整，近期曾到訪中、港、澳、新加坡、日、韓、義大利、伊朗等地的民眾，需暫緩捐血28天，確保血品安全。台北捐血中心也強調，為保障每個捐血人的安全，捐血中心均落實捐血人發燒篩檢及手部消毒、健康問診，加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心；另外也提醒捐血人，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫，並撥打各捐血中心良心回電專線通知捐血中心。

(中時 )