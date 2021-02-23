在兩人世界裡，有時為了顧全顏面或是讓關係順暢，一點善意的謊言是維繫良好感情的關鍵，但是如果作假的成分長期遠高於真實層面，恐怕關係就會出現裂縫。尤其房事難說出口，更容易成為讓雙方漸行漸遠的導火線。

相性幸福健康管理中心的性福導師許雅雯說，女性在性關係的滿足，雖然不只是性高潮，還有許多心理層面支持，但如果兩人能夠身心合一就真是再好不過了。其實可以透過認知和訓練，兩人同時高潮迭起不是夢，而且女性高潮的種類，比你知道的還要多。

●神奇小珠珠 女生試試「妹妹重訓」

讓《健康療天室》主持人Ruby老師也大開眼界的是，原來女性想讓重要部位更緊實，也能透過「重訓」達成。許雅雯老師帶來特別的訓練器材，並且傳授正確的使用方法。完整內容都在《健康療天室》第13集：真假高潮難分辨？女人都是奧斯卡影后？想要真高潮 這招最性福！

《健康療天室》週一、週二晚上8點在中時新聞網Youtube頻道播出，日常還能隨點隨看，跟著Ruby老師，輕鬆掌握健康新知。

《健康療天室》第13集 真假高潮難分辨？女人都是奧斯卡影后？ 想要真高潮 這招最性福！

(中時新聞網)