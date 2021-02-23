南海是中央氣象局重兵布防區域，除了颱風三不五時經過，西南氣流更是觀察重點。氣象局長鄭明典今在臉書分享部署在東沙島的「秘密武器」，酷似「釘床」的外型，令網友大開眼界。

它是「東沙島剖風儀」，鄭明典指出，剖風儀是一種垂直指向陣列式雷達，屬於最新世代的氣象雷達概念的應用，氣象局花了10年才蓋成，去年起成為預報作業例行性分析觀測項目。

剖風儀具備更高的時間、空間解析度，最快每6分鐘就能輸出資料，探測高度達16公里，是一項垂直空間解析度最密可達60公尺的預報設備。

氣象局很多儀器受限預算編列，無法一次到位，只能以類似「分期付款」的概念，分階段建置。西南氣流對台灣影響程度極大，由於南海位處西南氣流必經之路，氣象局便擇定東沙島做為觀測點。

而剖風儀的陣列排列，加上結構離地面有一些空間，乍看很像「釘床」，引起網友討論，「看起來像練功夫的人，每天都要躺上去練功」、「像包龍星學雜耍時躺的床，起來可能身上會有好幾個洞」、「做錯事的人如果被罰坐，一定很有嚇阻效果」。

剖風儀造型特殊，引起網友熱議。（翻攝鄭明典臉書）

(中時新聞網)