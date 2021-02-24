陸元琪和資深音樂人袁惟仁離婚至今5年，母代父職的她獨自扶養一對兒女，平時會在社群網路分享日常，並與網友保持互動，日前透露停在路邊的車子莫名被撞，對方更肇事逃逸，讓她忍不住直呼：「我的人生可以平靜一點嗎」，言語中透露著些許無奈。

陸元琪表示一整天都在家陪伴母親，後來發現車子停在路邊，車尾卻有兩個地方被撞，肇事者直接肇事逃逸，絲毫沒有要負責的意願，讓她怒斥：「現在的人是怎麼了？最近都遇到說話不算話，做過的事不承認，或逃跑的人，被這些事弄得好累」，接著附上3張車子遭撞的照片，只見車尾不僅有擦撞痕跡，更有幾處明顯凹陷，讓她不禁直呼：「這到底是怎麼撞的？屁股正中跟左後都撞，酒空膩？」

前天一整天在媽媽家陪伴媽媽 車子停在路邊 車屁股被撞兩個地方 對方肇事逃逸🤷‍♀️ 好笑的事是....我昨天才發現屁股被撞的不錯花跟破 傻眼現在的人是怎麼了... 最近都遇到說話不算話...做過的事不承認....或烙跑的人🤣🤣🤣 被這些事弄... 由陸元琪發佈於 2021年2月22日 星期一

不過似乎近來鳥事一堆，讓她無奈表示：「我的人生可以平靜一點嗎，是怕我太無聊膩」，更難掩怒火撂下狠話：「肇事逃逸的人還睡得著、吃得下嗎？」但也不忘強調去學校辦完事情後，已將車停在路口報警，等著監視器畫面出爐後，就能揪出肇事逃逸的車主。

上個月她突然PO文吐露「家裡有個因為某恐怖因素不能再去學校上學的孩子」，不過暫時無法說出原委，唯一能透露的就是台灣教育界太爛，希望有朝一日能得到一個公道，並已經尋求律師協助，仍無奈表示：「擺爛的人一樣擺爛」。

(中時新聞網)