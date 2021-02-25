挺綠網紅「焦糖哥哥」陳嘉行日前PO出與監察院長陳菊在高鐵站內合照，卻被抓包2人都沒戴口罩，引發爭議，藍營猛攻，綠營支持者則護航反嗆「放大檢視」，讓網友火大，直呼「楊志良當初被罵爽的？」

焦糖哥哥與陳菊脫下口罩合照，國民黨發言人洪于茜大酸：「陳菊現在貴為監察院長，衛福部長陳時中應該不敢罰吧」，對此陳時中今天(25日)表示若無屢勸不聽情形，不必開罰。綠粉則反嗆藍營放大檢視、小題大作：「要是是路人，你會在意？」、「如果要這樣就別出門了，超商一堆人沒戴口罩」、「抓這個莫名其妙，就只是為了拍照拿掉口罩一下而已」。

綠粉昔狂罵楊志良，今卻護航陳菊與焦糖哥哥，稱被「放大檢視」、「小題大作」(圖／摘自焦糖哥哥臉書)

不少網友看到綠粉神邏輯護航後，火大反駁：「雙標仔覺得很正確」、「有台灣價值真的可以為所欲為」、「綠色是原諒的顏色」、「今天照片中換成柯文哲不知道綠粉會怎麼說」、「拍照就要脫口罩是什麼邏輯」、「自己人，沒事兒」、「換成柯P側翼馬上各種圖出爐」。

還有人提出數月前，前衛生署長楊志良搭捷運未戴口罩遭綠粉攻擊一事：「所以當時楊志良被罵好玩的？」、「當初楊志良被拖出來鞭屍耶」、「綠粉當初對楊志良好像不是這樣說的」、「楊志良捷運照片過半年被拿出來打，換綠營的就是放大檢視」，也有中立網友感嘆：「其實不罰是正確的，沒什麼，只是每次綠營丟出去的回力鏢都會射中自己，覺得好笑」。

(中時新聞網)