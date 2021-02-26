橫跨台北市士林、北投區的天母異國文化豐富，生活步調緩慢，加上有大量精品店、豪宅，一直被視為「天龍國中的天龍城」。近日一名網友不解提問：「住在天母的人，為什麼一定要說自己是天母人，而不是士林人，是自我優越嗎」，引發論戰，PO文者也遭反嗆自卑感作祟。

一名網友在臉書社團《我是士林人 & 我是北投人》PO文：「住在天母的人，為何不說他們是士林人就好，一定要說自己是天母人，是自我優越嗎？」，更不解表示「說自己是士林人有那麼難嗎」，犀利的言詞引戰意味濃厚，也立即湧入不少天母人嗆聲。

一名網友表示天母人都不說自己是士林人，是因為自我優越，引發論戰。(圖／我是士林人 & 我是北投人)

許多天母當地人反駁：「士林那麼大，只講士林誰會知道」、「是你在歧視天母人吧」、「自卑感作祟哦」、「我說我住士林高島屋旁邊，還會被嗆直接說住天母就好了」、「住關渡的會說自己是北投人嗎」、「你是不是有被害妄想症」、「這也能扯優越感」、「身為天母人很無奈，明明比起豪宅社區，一堆地方更像貧民窟」。

也有其他地區的人跳出來：「我住石牌，我也沒說過自己是北投人」、「一個是地名，一個是行政區，你愛講哪個就哪個，但可以把地名跟行政區混在一起講，分不出來差別在哪，我也是笑了」、「照你的論調，大家都說自己是地球人就好了」、「關渡、石牌、新北投、社子表示⋯」、「你是不是嫉妒啊」、「什麼年代了，還有人看到天母兩個字會自卑的」、「我住陽明山啦，也不會說自己是士林人」、「住陽明山的只能跟小黃說士林，不然會被趕下車」。

(中時新聞網)