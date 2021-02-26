昔有「台灣第一小生」封號的藝人林瑞陽，淡出演藝圈之後，與老婆張庭將事業版圖轉戰大陸，經營微商相當成功，不過近來網路瘋傳林瑞陽幫女員工抹面膜，還扭腰熱舞的影片，讓這名女員工全程尷尬微笑，立刻引起網友議論。

從網友上傳的影片中，可以看見60歲頂著一頭白髮的林瑞陽，穿著紅色上衣及白色長褲，臉上則是塗著白色面膜，只見他忘情的扭腰擺臀熱舞，並拿起刷子往身旁女員工臉上塗抹，心情相當雀躍的他，笑容更是全寫在臉上，不過身旁女員工雖配合著扭動身軀，表情卻是略帶尷尬，讓其他圍觀的人多少感受到此氛圍。

林瑞陽扭腰熱舞幫女員工抹面膜的影片，引發網友熱議。（圖／微博）

這一段影片引起大批網友討論，認為他舉動過於浮誇，無疑是為了搏版面不惜扮醜，更紛紛留言：「太辣眼睛了，看了讓人好想吐」、「看了讓人覺得好無言，感覺好像邪教某種儀式」、「為老不尊也是讓人服了」，負面評論排山倒海而來，不過也有人出面緩頰，認為林瑞陽個性比較熱情，這是他與員工拉近距離的一種方式。

其實林瑞陽引發爭議不只這一樁，之前林瑞陽坐在沙發上盛粥，接過粥的女員工當眾單膝下跪向他領粥，並對林瑞陽說：「祝您平安健康」，事後引發熱議，不過有員工為他抱屈發文還原當時狀況：「大家心疼他腿部不舒服，坐著給大家盛粥，孩子們蹲一下怎麼啦」。

(中時新聞網)