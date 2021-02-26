今天風速微弱，混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，汙染物累積於近地面處。依上午10時監測結果，北部、竹苗及高屏空品區為「橘色提醒」等級；中部及雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

依監測資料及氣象局今天上午氣象資料顯示，今天環境場風速弱，西半部地區易有局部霧，且混合層偏低，水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積；下午起鋒面通過後東北季風增強，竹苗空品區以北空氣品質將稍好轉，位於下風處高屏空品區擴散條件再轉差；預計北部、竹苗、中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部及高屏空品區局部區域短時間可能達紅色警示等級；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

環保署指出，今天環境場風速弱，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；明後2天環境風場為東北風，中部以北地區空品好轉，南部地區仍易有汙染物累積；3月1日東北季風減弱，西半部空品轉差；2日、3日東北季風再增強，中部以北擴散條件較佳，南部較易累積污染物。

(中時 )