陳玉珍認為，光靠吃鳳梨解決問題十分困難，因為台灣每年銷往大陸的鳳梨有高達2億顆。（立委陳玉珍國會辦公室提供）

中國大陸海關總署因在台灣鳳梨檢出介殼蟲，宣布自3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，引起各界熱議。對此，國民黨立委陳玉珍表示，台灣一年外銷約2億顆鳳梨到大陸，若要搶救鳳梨產業，台灣每個人除了現在吃的，每年還得多吃10顆以上的鳳梨，而且這樣還可能排擠到其他產業。

對於大陸暫停進口台灣鳳梨，農委會主委陳吉仲26日表示，日前就有收到相關訊息，而他也代表所有農業部門感到無法接受，很遺憾大陸做出此決定。陳吉仲質疑陸方，下禁令的時間點正是我鳳梨產出旺季，此作法不符合國際貿易規範。

《中視新聞》報導，陳玉珍表示，根據統計，台灣外銷到大陸的鳳梨數量，一年大概有2億多顆，換句話說，每一位民眾，不分老少，每個人每一年除了現在吃的以外，還要多吃10顆鳳梨以上，才有辦法救得了這個產業，且還會有排擠其他產業的效應。

陳玉珍認為，這個問題不是只有大家努力吃鳳梨就能解決的，因為鳳梨出口影響到的不只農民，還有中間的包裝業，撒幣只能救一時之急，但救不了長期。

針對政府的應對，國民黨大陸事務部主任左鎮東則說，不能只是畫一個大餅在那裡，萬一最後又沒有落到真正有需要的農民手上，就不僅是畫餅充飢，而且又是辜負納稅人。

此外，為力挺台灣鳳梨，行政院今下午發出通知，院長蘇貞昌明天新增赴屏東縣高樹鄉視察鳳梨產銷行程，以實際行動鼓勵國人多多支持台灣農產品。

官字兩個口 網轟:農委會只出一張嘴 又要國軍吃?

(中時新聞網)