228另類伸冤！台南市南山公墓自救會、重現府城水文促進會等多個民間團體，積極爭取南山公墓全區保存，今發起「二二八護南山-狀告府城隍」活動，昨上午先後到府城隍廟及東嶽殿「向神明告狀」，狀告府城隍爺疏台南市政府及相關利益團體逼迫南山祖先遷葬，望城隍爺留住南山，為祖孫留下珍貴人文資產。

有400多年歷史的南山公墓，因台南市政府計畫開發，台南市民間人士發起「反對迫遷南山公墓 要求全區保留」連署，今天上午更有60多人前往府城隍、東嶽殿「向神明告狀」，希望神明幫先人主持公道。

一行人先到府城隍廟告狀，再步行至民權路東嶽殿，由重現府城水文促進會理事長吳昭明主祭，大聲朗誦疏文。疏文陳述南山公墓有自荷蘭時代至近代的先人長眠，卻遭市府及利益團體迫遷，相關民間團體雖力圖搶救，奈何官虎吏狼矯詐無情，因此立申訴冤狀，

台南市民政局表示，目前南山公墓仍在進行文資調查中，相關遷葬作業均已暫停，市府之前也舉辦公民會議，多數參與民眾贊成在重視文化與生態前提下做開發，遷葬工作早去年中也已停止，未來將待文資調查結果出爐並經審議委員通過後，才會再做後續規畫，強調會尊重民眾及民間團體的活動與訴求。

(中時 )