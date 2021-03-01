【愛傳媒陳朝平專欄】為落實Ｅ化，台北市政府去年發文各機關學校，要求今年起不得訂購紙本報章雜誌。

儘管市府澄清，學校圖書館仍可訂閱報「紙」，仍引發學生家長的不滿。台北市國中小家長會便直言，許多學校圖書館訂購紙本報刊的數量，因此變得更少。家長會認為，紙本才能提供足夠溫度並培養專注力。

互聯網時代，紙媒體的銷售量直直落，閱讀風氣，一年不如一年。柯文哲掌理台北市後，特重網路功效，追求E化，也給了紙媒體和書刊市場一記重拳。

迄今為止，似乎還沒有人針對習慣閱讀紙媒體的人和習慣閱讀網路媒體的人，進行長期深入的比較研究，看看兩個族群的思維模式和邏輯觀念有甚麼樣的差異。因此，我們很難斷言，是不是孩童閱讀紙本媒體，才有更多的溫度和專注力。

不過，根據我輩習慣閱讀紙媒體者的親身經驗，網媒的內容，經過版主或小編的篩選，多半輕薄短小，且因On Demand（隨選模式）和大數據的應用，網媒閱聽族群很容易「見樹不見林」，甚至「只見秋毫、不見輿薪」。

許多年輕網媒族群常常寫不出完整的詞句，也無法完整地表達自己的意思，就像是有閱讀障礙的人。

無論是報章雜誌還是書籍刊物，紙媒體的內容雖然也是經過編輯的主觀偏好篩選，但紙媒體的選材較廣，對於特定事件的來龍去脈，報導通常較為詳實，因此，習慣閱讀紙媒體的讀者，或許較能關注全局，邏輯思維也較為嚴謹，寫作講話，也比較條理分明。

前任美國總統川普或許是個很好的「例證」。川普習慣在推特發文，推特發文字數限制在140字，而川普任內幾乎沒有發表過任何精彩的長篇講演。

他的言語行事，像極了輕薄短小的網媒族群，而他治國之失敗、之無能，似乎也和他見樹不見林有關，也和他的閱讀障礙有關。

現今全球各領域的領袖人物，絕大多數都還是成長於紙媒體的時代，我們很難想像，有朝一日，那些從不閱讀紙媒體的世代統領世界時，人類社會會如何？

看到川普的治國表現，看到台灣網媒世代的言行，除了驚悚，還是驚悚！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)