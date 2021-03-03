桌球界神仙眷侶江宏傑、福原愛近日頻被傳婚變，福原愛今（3日）還被日媒爆料，她和高壯男子現身橫濱街頭，兩人互動親密，讓江宏傑、福原愛這段台日跨國婚姻狀態引發外界關注，其實，福原愛過去就曾向媒體坦言，她當年收到江宏傑告白時，福原愛就曾猶豫是否要談跨國戀，她思考了一個多月後，才點頭答應和江宏傑交往。

台日桌球好友江宏傑、福原愛在2016年步入禮堂，夫妻育有一對子女，幸福組成一家四口，小倆口婚後恩愛形象鮮明，不過兩人近期卻傳婚姻亮紅燈，其實，福原愛在26歲收到江宏傑的告白時，她就很猶豫是否要談跨國戀，福原愛認為，如果交往就要考慮結婚，若結婚就要嫁到台灣、住在台灣，福原愛還因此思考大半個月，對江宏傑的告白訊息已讀不回。

江宏傑、福原愛這段台、日婚姻備受矚目。（圖／本報系資料照片）

直到福原愛向江宏傑傾訴她的煩惱，江宏傑則用行動解答福原愛的疑惑，江宏傑帶著福原愛認識他的爸媽，還帶福原愛參觀台南的房子、把鑰匙交給她，並向福原愛說：「希望可以成為這個家的女主人」，才讓福原愛點頭答應交往，而福原愛日前也在節目中調侃江宏傑，擔心他是不是衝動「是不是也對很多女生都說一樣的話？」

這段台日婚姻一直都備受矚目，而福原愛過去也曾分享婚姻相處之道，表示她和江宏傑有討論好「不要管別人怎麼想，我們自己的幸福，就是要自己決定」，夫妻固定每個禮拜溝通、說出心裡的話，福原愛認為，男女在一起本來就不容易，更何況兩人是跨國婚姻「生活環境和成長過程不同，因此我希望什麼話都可以說出來。」

(中時新聞網)