絲襪夾警你挺誰?執法過當怎麼看?

板橋一名48歲婦人，因不滿汽車違停遭拖吊，與員警當街發生肢體衝突，影片一出引發網友熱議。究竟一般民眾認為誰對誰錯?《中時新聞網》實際走訪街頭聆聽大家的看法。

婦人不滿轎車遭拖吊，朝開單的員警怒嗆，她遭員警摔到在地、潑辣椒水壓制。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

在街訪民調中有七成的人認為是婦人不對，因為她違規停車卻不斷阻饒警方執法，已構成妨礙公務，且員警已多次勸阻，她卻仍口出惡言，十分藐視執法人員。不過也有三成的民眾認為雙方都有問題，兩人在當時都有點情緒失控，雖然婦人有錯在先，但她並沒有襲警，也沒有攜帶凶器，員警不需要使用把她壓制在地，也有民眾認為婦人身穿裙子，警方卻要求她趴下會讓人有點難為情，可以用別的方式與婦人溝通。

至於什麼樣的行為算是執法過當，民眾表示如果沒有威脅員警的行為，也願意配合警方執法，卻遭強行觸碰身體，就會有執法過當的疑慮，也有人認為執法過當的界定過於模糊，完全是自由心證。

曾在警界服務33年的退休警察蔡進忠表示，那位員警對婦人使用過肩摔確實有點執法過當。(攝影/范佐意)

曾在警界服務33年的退休警察蔡進忠表示，那位員警對婦人使用過肩摔確實有點執法過當，因為婦人當下並沒有攻擊行為，除非她被逮捕並在上銬時反抗，員警才能出手壓制。

黑絲襪貴婦BMW違停被拖吊 辱警「王X蛋」遭撂倒噴辣椒水

(攝影、剪輯/范佐意)

(中時新聞網)