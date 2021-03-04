各部會凌駕教育部，把自己當作中小學「公婆」，不是第一次。遠的不提，文化部《國家語言發展法》規定本土語言要成為國高中必修，去年11月甚至氣走課程審議會4名委員，教育部不得不重組課審會，大家記憶猶新；此外交通部早在5年前就拜託教育部，希望中小學每學期能增加6小時的交通安全教育，這次降到每學年4小時交通安全教育，等於砍掉2／3，算是客氣了。

配合文化部2019年初才公布的《國家語言發展法》，教育部只好回頭修正2014年就已經上路的12年國教課綱，硬將本土語言塞進國高中課程，被學者專家痛批教育部不但是失職，也踐踏台灣學生的未來。去年11月，更有教育部課程審議會4名委員不支持國中3年必修本土語文，而無預警請辭，教育部未說明4人請辭原因，但當月底被迫重組課審會。有課審委員表示，當初只因為《國家語言發展法》裡的一句話，現在課審會還在討論、審議從小學到高中涉及的各領域綱要如何修正，沒想到交通部「又來了」，無視於教育部訂定嚴謹的課審議會審議程序，逕自由一個民間基金會訂定交通安全課程內容。

事實上，交通部政務次長王國材早在2016年就拜會教育部政務次長蔡清華，希望中小學每學期能增加6小時的交通安全教育，及大學2學分通識課程，盼有助於減少交通事故的發生。當時蔡清華回應指出，交通安全教育要列入部定或是校訂課程，一個方式是立法，另一方式是提案到課審大會。此事也引發台大教授葉丙成痛批，「這就是典型的政府部會，為了幫自己做業績，利用教育、干擾孩子正常教學的最不好的示範！」

(旺報 )