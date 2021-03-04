日本桌球天后福原愛與江宏傑驚傳婚變，日媒還直擊女方與高帥男在飯店過一晚，頓時引發外界譁然，福原愛隨後也澄清，2人雖然在同間飯店，但不同房，對此知名律師李怡貞表示，「按一般第三人標準，其實已經逾越一般正常男女交往的分際，另一半告侵害配偶權，判賠的機率很高。」
李怡貞在臉書針對福原愛事件發表看法，基本上福原愛與江宏傑還沒離婚，在仍是伴侶的狀態下，任何一方跟異性去開2個房間，其實還是都已經超過了正常男女的分際，如果另一半決定提告，判賠機率很高，除非異性友人是姊妹，或者「真的兩個房間，而且調監視器半夜沒偷跑過去」。
李怡貞更表示，雙方算是公開撕破臉，鬧成這樣要繼續維持婚姻也很困難，2人須要賠的違約金也很可觀，「跨國婚姻破裂後，其實最難的就是孩子的監護權歸屬以及探視」，她也坦言，「希望兩方看在孩子的份上，都能平和理性的方式面對婚姻問題。若要繼續，就各自檢討調整攜手同行」。
網友也紛紛附和此說法，「中肯，小孩永遠都是最無辜的」、「相愛容易，「相處」難啊！」、「不管如何，夫妻倆處理就好」、「跟婆住一起史上最慘還加個同陣線的又沒有娘家支援真的很辛苦！能感同身受的只有遇過的才知道」、「能夠當機立斷最好，怕還是要一直拖啊…」、「我一直覺得婚姻真的很難」。
(中時新聞網)
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