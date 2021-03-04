內褲遭婆婆偷穿，人妻崩潰發文。(圖擷取自靠北婆婆2.0)

「天啊！內褲這東西為什麼要穿別人的！」內褲屬於貼身個人物品，若是被人拿走甚至穿上，心裡肯定會蒙上一層陰影。一名人妻指出，婆婆先前擅自將她的內褲拿去穿，讓她崩潰不已，直呼無法接受這樣的事情，「我現在每收一次衣服，看到自己的內褲，心裡就不舒服一次，是我太自私沒大愛嗎？」

崩潰的人妻今(4日)在臉書匿名粉專「靠北婆婆2.0」上投稿，指出先前回娘家時母親給了自己一件衣服，回到婆家後，婆婆順手拿起並詢問，「這個你有要穿嗎？如果沒有要穿我也可以拿來穿」，婆婆口出狂言讓原PO當下傻住，並無奈回覆「你要穿就拿去」。

直到日前，原PO怎麼樣也找不到她新買的淺咖啡色的無痕內褲，便詢問正在收衣服的婆婆是否有看見，或是收錯內褲，沒想到婆婆緩緩的走入房內，打開抽屜默默拿出內褲還給原PO，此事已在原PO心裡產生疙瘩。

過沒多久，那條內褲竟又憑空消失，尋了家中一遍突發現那條內褲高掛在陽台上，此時原PO心裡早已有底，「我知道被婆婆拿去穿了」，這讓原PO不知該如何是好，「我實在不知道該拿回來，還是丟掉或者視而不見，假裝那不是我的內褲」，婆婆逕自將貼身衣物拿走，甚至佔為己有，誇張行徑讓原PO無法接受，「是我太自私沒大愛嗎？」

貼文曝光後引起網友熱議，「內衣褲給人家穿去！很不衛生欸！」、「好無言，給她好了，不可能拿回來穿」、「真沒衛生，給她了吧⋯」，不過也有網友給出建議，「老人家捨不得花錢買新的，剛好給妳個機會花老公的錢買新的，這樣妳有沒有比較釋懷」。

(中時新聞網)