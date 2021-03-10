傳宗接代一直都是婚後婦女的壓力。一名人妻日前表示，公公婆婆時常為了房間不要放電視狂打電話給她，說會影響受孕，對此，婦產科名醫蘇怡寧回應，房間放電視不會影響受孕，應該是這對公婆急著想抱孫，「叫你老公努力一點，耗子尾汁(好自為之)」，並提議放A片應該有助於受孕，同時這名人妻的問題也讓網友笑翻，直呼「難怪以前的人都生一打」。

蘇怡寧昨天在臉書分享案例，一名女網友表示，公婆一直因為「房間放電視」這件事情常常打電話給她，告訴她這樣會影響受孕要趕快搬走，讓她受不了了私訊問蘇醫師，究竟房間放電視會不會影響受孕？

對此，蘇醫師忍不住吐槽，房間放電視影響受孕實在是想太多了，「我很好奇到底房間放電視是會影響什麼啦，是擔心老公一直看電視不做功課？還是擔心老公一直看電視不睡覺，體力不好？還是擔心電視有輻射線？」，但輻射影響受孕這件事已經是老梗，會擔心輻射還不如先把手機通通丟掉。

接著，蘇醫師表示，他覺得不是電視的問題，「看起來你家長輩想抱孫子急了，你應該要聽懂意思，叫你老公努力一點，耗子尾汁(好自為之)，就這樣」。還回覆女網友，放A片應該有助於受孕。

看完蘇醫師PO文後，網友紛紛留言笑翻：「是不是沒電視看就想壞壞」、「我阿公的媽媽生12個」、「我外公的媽媽生16個」、「還要住在鐵軌旁的也生很多」、「公婆家應該有放電視，不然可能已生兩支足球隊」、「醫生好瞭解長輩淺台詞」，還有人留言，「會啊，我老婆都追劇不揪我」。

(中時新聞網)