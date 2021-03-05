眼看著快艇就快要有追平或逆轉機會，巫師後衛畢爾偏偏不答應！靠著畢爾最後4.4秒搶下關鍵進攻籃板，場上快艇球員還都楞住來不及故意犯規，快艇只好眼睜睜看著比賽勝利由巫師119比117驚險帶走，無奈吞下3連敗的快艇，簡直輸得莫名其妙。
雙方打到最後19.9秒，韋斯布魯克兩罰中1，讓他氣到撕裂護腕，巫師仍以116比112領先，可是里歐納德隨即投進三分球，把比分追到只差1分，接下來畢爾兩罰俱中，不過快艇也靠祖巴茲兩罰俱中，場上比數仍是117比118緊張局面。
決定整場比賽勝負的關鍵點接著出現，八村壘最後7秒站上罰球線，第1罰穩穩命中，第2罰卻落空了，可是快艇球員不但眼睜睜看著韋斯布魯克把球點走，讓畢爾搶走進攻籃板，甚至忘記必須趕緊故意犯規凍結時間，畢爾隨即把球帶出禁區拖完時間。
畢爾攻下全場最高33分，繼續穩居聯盟得分王，韋斯布魯克也有27分、11助攻、9籃板及4抄截的準大三元演出，華格納12分，貝坦斯與奈托各有11分；快艇以里歐納德22分最高，可惜賽前保羅喬治突然因為頭暈缺陣，也讓他們陣容無法到齊。
(中時 )
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