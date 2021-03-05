5G智慧型手機及WiFi等需求強勁，全新(2455)第1季業績可望優於去年第4季，看好全新營運可望受惠5G及3D感測成長，日系外資重申全新「買進」評等，目標價130元。

全球新冠肺炎疫情趨緩，各國加速啟動5G基礎建設，各大手機品牌廠紛紛推出5G新機，加上WiFi及3D感測新增應用日益廣泛，帶動砷化鎵產業需求強勁，讓全新第1季營運有旺季水準。

原本第1季為傳統淡季，且2月逢農曆年長假，在RF、5G相關客戶需求強勁下，全新2月合併營收達2.74億元，微幅優於1月，年成長31.8%，累計前2月合併營收為5.47億元，年成長28.67%；從目前訂單來看，全新預估，第1季營運可望優於去年第4季。

隨著5G智慧型手機及WiFi 6滲透率提升，以及5G衍生的新應用需求湧現，全新全力佈局新市場，希望今年業績比去年好。

日系外資最新報告指出，由於RF需求在淡季中強於預期，讓全新2月合併營收超出我們預估，受惠於持續進行的5G建設及3D感測應用增加，我們預期5G建設將會加速，今年5G智慧型手機出貨量將較去年倍增，進而推升全新RF產品營收成長，加上快速增溫的3D感測，可望成為全新今年雙成長動能，重申全新「買進」評等，目標價130元。

(時報資訊)