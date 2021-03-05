iPhone手機會竊聽？一名網友與家人逛街時，提出想買玻璃瓶一事，結果還沒上網搜尋，滑手機時竟然就跳出玻璃杯相關的廣告，讓她頓時覺得毛骨悚然，貼文也釣出許多網友表示曾有過類似的經驗，真的像是被監聽一樣耶！說什麼就會出現什麼廣告。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，跟家人去逛賣場的時候，原本想要買新的玻璃瓶，但媽媽表示家裡有舊的可以用，所以不用買，而他隔了一天以後，突然想起來這件事情，便去問媽媽說家裡的玻璃瓶勒？結果媽媽卻無視她繼續看電視，因此她也沒有找到玻璃瓶。

女網友表示，媽媽為了看電視便無視她的問題，因此她最後也沒拿到玻璃瓶，結果晚上11點她滑手機時卻突然出現了玻璃杯的廣告，讓她忍不住驚呼「太誇張了！」因為她完全沒有上網查詢任何有關玻璃相關的東西，只有口頭向家人說過而已。

女網友透露，以前就聽說過iPhone會竊聽，但之前都曾在網路上瀏覽過相關的東西，因此當廣告跳出來時，她也沒有太意外，但這次是她還沒有上網搜尋過相關產品，純粹只有口述過，才會讓她這麼驚訝，覺得是被竊聽了。

貼文引起網友熱議，「我也很常發生這種事不知道是不是巧合，有時候去過的店家也會出現廣告」、「好像手機都會吧」、「有一次我跟朋友聊到烏魚子，結果當天晚上廣告就跳出來了，那時候也很驚恐想說難道會竊聽」、「真的會這樣耶！」

但也有網友跳出來解釋說，之前網路就有傳說Facebook、Instagram和Youtube等APP也會有類似監聽的功能，會從日常對話中調整給你的廣告或影片，但這其實也沒有不好，可提供更貼近用戶的內容，而且我們也不是什麼大人物，如果真的不喜歡或很擔心，可將麥克風權限關掉。

根據《CBS新聞》報導，先前Facebook等APP就曾被爆料會聽使用者的談話內容，但Facebook否認有收集使用者音訊供廣告用的事情，而執行長馬克·祖克柏在美國國會聽證會被問及此事也直接否認，並表示「只有使用者給我們應用程式權限，並主動使用需音訊的功能（例如：語音訊息），才會取用使用者的麥克風。」

(中時新聞網)