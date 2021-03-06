愛情從來都是妙不可言，每個人經營感情的方式大不相同，搜狐網命理專欄就點名3生肖女生魅力無限，總能讓男人愛得難分難捨、欲罷不能！

NO.3：鼠女最懂事

生肖屬鼠的女生膽小怕事，是12生肖中最聽老公話的人，她們不但將老公的話奉為聖旨，還特別百依百順，只要老公不讓她開車出門，就絕對乖乖待在家，老公說哪裡危險，就絕對不會踏進半步，而這種女人最讓男人欲罷不能，因為她們特別懂事、也相當聽話，所以婚姻宮也最為旺盛。

NO.2：牛女倔強有個性

生肖屬牛的女生從來都不是言聽計從的乖乖牌，她們不會隱忍，字典裡更沒有「服從」二字，正因為相當有個性，最得老公欣賞。加上男人向來征服欲望強烈，面對牛女這般性格倔強的女生更加感興趣。

NO.1：雞女能賺錢懂溫柔

生肖屬雞的女生是12生肖中最能幹的人，她們不但會賺錢，也深得老公疼愛，因為她們像貓一樣傲嬌，溫柔時千依百順、不強硬，發狠時也必定不隱忍屈服，能將老公的所有脾氣習性都摸透，自然最得男人心。

(中時新聞網)