大陸北京市一對夫妻想過「古代富貴人家」的生活，打著資助困難兒童的名義，2019年間千里迢迢前往江蘇省淮安市拐回2名農村孩童，要求孩童稱呼夫妻倆為「少爺」、「少奶奶」，不僅睡覺要幫忙搧風，還得以跪姿幫忙洗腳與按摩。經淮安市盱眙縣人民法院審理，依拐騙兒童罪，分別判處夫、婦倆4年、3年徒刑。

據《現代快報》報導，北京市一對夫妻好奇古代富貴人家的奢華生活，便透過網路搜尋，加入一個資助困難兒童的QQ群組；2019年間，夫妻分配到資助淮安市的農村家庭，兩人以確認兒童原生家庭為由，前往淮安市探望，卻趁著偷偷趁著監護人不知情的情況下，帶走2名未滿14歲的孩童。

2019年6月間，夫妻倆人要求2名農村孩童稱呼其為「少爺」、「少奶奶」，還需稱呼兩人的兒子為「小少爺」，而小少爺睡覺時，孩童還需如同傭人般，守候在一旁替小少爺搧風，此外孩童更被要求以跪姿幫一家人脫鞋、洗腳、按摩等。

夫妻倆擔心孩童會落跑，即自製假的通緝令，謊騙孩童若一返回農村就會被通緝，兩位孩童被當成奴婢度過了7天，其監護人懷疑小孩被拐騙，遂向當地公安機關報案，隔日夫妻倆驚覺事態嚴重，雖趕緊將孩童送返，卻為時已晚。

經公安機關調查，發現夫妻倆曾上網購買電擊項圈、全包頭套以及束縛工具，警方同時也在夫妻兩人的車上發現物品，所幸，經核實兩人並未對孩童使用這些器具。

案經淮安市盱眙縣人民法院審理，法官認為夫妻倆拐騙2名孩童脫離監護人時間長達7天，期間甚至對孩童有奴役行為，已嚴重涉犯拐騙兒童罪，經審後，判處男子4年徒刑，女子3年徒刑。經上訴二審遭駁回，維持原判。

(中時新聞網)