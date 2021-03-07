主持、戲劇雙棲的藝人白家綺經歷22個小時的陣痛，今天（7日）下午3點03分順利生下女兒「朵拉」，成為「4寶媽」！小朵拉重達2950公克，母女平安，老公吳東諺也陪在身邊，一起迎接幸福的朵拉到來。

白家綺6日下午5點就開始進醫院待產，經歷22個小時的陣痛，終於平安生下女兒「朵拉」。白家綺謝謝醫生團隊還有教會跟粉絲，從她開始待產，一直替她加油打氣，「謝謝大家一路的關心，跟我們一起迎接幸福寶貝朵拉」。她表示，接下來會專心坐月子養好身體，早日回歸最愛的主持及戲劇工作。

其實她昨晚10點半還開臉書直播分享陣痛中的待產心情，笑稱自己正「卡關」，「可能小朵拉不想要當3月6日寶寶」，她回顧自己過去生產經驗，第一、二胎都是急產，「第一胎生3個小時，第二胎從陣痛到生出來才半小時，跟下蛋一樣，兒子斗宅生8小時，因為他先踢破羊水，所以我提前到醫院報到。」對於自己愈來愈長的陣痛時間，還自我椰榆「可能年紀到了吧」。

她在直播中說自己是從6日下午5點左右開始產痛，「但一直卡在一指半，好想突破啊！希望大家為我祝福加油，陪我度過這段無聊的時光」，為了打發時間，她還請陪待產的老公吳東諺入鏡，分享他前幾天成功幫兒子斗宅戒掉奶嘴的經驗，力誇兒子能成功戒掉奶嘴，都是神隊友老公的功勞。妙的是，吳東諺邊描述過程，白家綺邊在旁補充，補充到一半不時突如其來陣痛，只見她表情微痛苦地在旁深呼吸，卻還不忘誇老公貼心，「他怕斗宅之後再戒會半夜哭鬧吵到我，所以趁他接下來要下高雄拍戲前，把握這幾天，先幫兒子把奶嘴戒掉」，吳東諺也說：「我一個人先睡不好就好，不要讓所有人睡不好。」

(中時 )