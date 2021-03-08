靜宜大學前校長李家同最近出版「回首．揮手」一書，匯集他人生豐富的經歷及見解。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學前校長李家同最近出版「回首．揮手」一書，匯集豐富經歷及見解。靜宜現任校長唐傳義說，李老師以身作則親自投入弱勢服務，曾到印度垂死之家體驗；並建立「博幼基金會」持續到偏鄉教導弱勢孩童；他用新書代表心境，他的「揮手」其實是跟年輕人「招手」，希望要有更高的遠景。

李家同在新書中說，我寫這本書是因為我的經歷相當地特別，我曾經被日本人統治過，也記得日本投降那一晚，上海的狂歡情形。我也記得解放軍進入上海。短短的幾年，我經歷了三次政權的改變，雖然當時是小孩子，但是當時的感受還是值得記錄下來。

李家同指出，這本是記載了他的故事，還不如說是記載了他的各種想法。他對於很多事情都會有些意見，常常和主流想法有所出入。在大法官判決文後面，往往記錄了反對判決的大法官意見；他向來喜歡看那些反對意見，他發現這些反對意見往往是被人忽略的。

李家同說，他曾在上海經過3次大變動，在台灣也經歷過巨大風暴，最令他難忘是美國和我們斷交。當年從農業轉變成工業國家。當時國家的做法是非常腳踏實地，完全沒有打高空。工業發展如此，在教育上也是如此；這種腳踏實地的做法，使我們禁得起風暴，反而使國家經濟大幅度變好。希望我們的年輕人知道國家如何能夠應付各種世局變化。

李家同強調，他常常想這一生見過多少對國家不利的情勢，可是每次我們都安然度過，他想起陸游的詩「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」。他已老了，能做的事愈來愈少，希望我們的下一代能夠一步一腳印帶給國家光明的前途。驀然回首，我才發現輕舟已過萬重山，是該揮手了。

靜宜校長唐傳義是李家同的學生。他表示，李老師是學者的典範，當初李老師放棄美國高薪為理想及抱負回到台灣，對台灣教育及高附加價值的工業發展寄予厚望；最令他敬佩的是李老師的「堅持」與「一切從最基本開始」；任何事必須打好基礎，按部就班、堅持不懈就能進步。

(中時 )