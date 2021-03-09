資深藝人曹西平在演藝圈打滾40年，見識過各種大風大浪，日前坦言不管是好新聞或是壞新聞，對於一個藝人而言就是好事，證實自己還有一定知名度，更奉勸想進演藝圈的新人，沒有人能不被八卦，因此進入演藝圈的第一天「心裡早就要準備好被人家罵」。

曹西平直言：「敢進廚房還怕熱嗎？」強調身為一個藝人，無須計較被報導的是好新聞還壞新聞，畢竟要夠知名度才能博得版面，對於酸民留言也不用過於計較，畢竟只是茶餘飯後聊八卦的話題，若傳出什麼流言蜚語，都急著去為自己解釋辯護，那豈非正事都不用做了，因此呼籲藝人心態要調整好，否則怎能在演藝圈這是非之地打滾。

敢進廚房還怕熱嗎，，？ 死豬不怕滾水燙 當個藝人不管是好新聞或是壞新聞 都是好事 因為你就是焦點你就是夠知名度 何必在乎這些無聊的討論 討論罵完了之後你的銀行也不會多了幾萬塊 又何必太認真的看待， 時間都會過去的每天都有不斷的新聞蓋過的 藝... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年3月5日 星期五

此外，曹西平表示這個社會充滿八卦亂象，什麼死人骨頭都可以拿出來說，彷彿網友們都躲在藝人床底下目睹一切經過，因此希望大家能轉換心態，抱持著只要被八卦就是成功的心態來面對，畢竟不紅連咖都不是的話，誰還有興趣談論八卦，也隔空喊話酸民：「這些醜八怪繼續說吧，不說你們的人生太無趣了，謝謝你們活在我的陰影底下」，用樂觀態度看待一切。

對此，網友紛紛留言：「曹大哥如此資深的藝人，才能夠有如此的肚量與思想，說的相當有道理」、「很多自稱名嘴的，只會靠話人長短、繪聲繪影，來上節目賺錢」、「真心覺得以前老三台時代的藝人心理建設都很強」。

(中時新聞網)