民進黨發言人顏若芳。（圖／摘自顏若芳臉書）

民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，雖兩人都澄清是房東與房客的關係，但仍引發外界議論紛紛。資深媒體人王尚智今(9日)在臉書對此事發表看法，其中媒體曝光「分租房」的狀況，屋內的生活動線也就一覽無遺，因此他就好奇的問了幾個問題，並稱無論如何那個「主臥的床」，還是吸引了所有遐想的目光。

王尚智9日在臉書寫下多個疑問，包含只是王定宇那麼高壯，確定儲藏室般的小房間，塞的下他嗎？房東顏小姐說的那個「像大學生分租」，晚上怎麼分配使用浴室？早上起床，王立委上大號不會太久嗎？從各自的房間出門到客廳，都穿什麼呢？只穿睡衣會失禮嗎？那麼當王立委若穿內褲臨時衝去盥洗，會不會不小心遇到呢？

針對以上疑問，王尚智說，別想歪了，這些都是大學生男女合居時的基本遭遇，「明明那麼麻煩，還是寧可捨去兩棟立委會館一房一廳免費住也不願？」而王尚智看完王定宇租屋處的房屋結構，他說，「讓人忍不住細細端詳，男人的西裝還有內衣褲，要放哪呢？小房間小到連衣櫥都不可能吧？男人的髮膠呢，可以一起放浴室不打緊嗎？無論如何那個『主臥的床』，還是吸引了所有遐想的目光。尤其唯一的浴室，唉呀呀呀呀！好像並沒有兩邊開門相通吧」。

最後，王尚智稱，「老熟男與輕熟女在一個屋簷下的時光，曾經如此兩兩分租，忘情擾攘於政治天涯。」

針對此事，顏若芳9日回應，「實在誤會大了」，澄清是以新台幣8000元分租其中1間房間給王定宇，自己平常則與爸媽同住。

是啊，媒體把「分租房」紮紮實實的曝光了，屋內的生活動線也就一覽無遺。 . 只是王定宇那麼高壯，確定儲藏室般的小房間，塞的下他嗎？ 房東顏小姐立場堅定的聲稱就像「像大學生分租」，那麼晚上兩人怎麼分配使用浴室？ 早上起床，王立委上大號不會太久嗎... 由王尚智發佈於 2021年3月8日 星期一

(中時新聞網)