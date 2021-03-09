摩斯漢堡推出樂活市集，強攻居家料理商機，4月底前推出在摩斯漢堡各分店，就能購買產地直送的在地安心食材，回家烹調健康料理。另外3／8-4／5於摩斯漢堡三十周年生日慶期間，造訪門市時別忘了在門口小黑板上尋找彩蛋，享隱藏版優惠。只要拍下任一摩斯小黑板照片上傳Facebook、Instagram分享，並標註 ＃312摩斯生日快樂，再抽萬元摩斯卡(共3張)。邀請顧客一起透過摩斯特有的小黑板繪畫，分享30年來與摩斯的共同回憶。

摩斯漢堡延續綠色三合一政策，在漢堡中使用產地直送且具有生產履歷的在地新鮮食材，即日起至4／30直接在各門市舉辦樂活市集，將來自台灣在地安心安全的萵苣、洋蔥、蕃茄、檸檬、雞蛋等帶給顧客。以及來自安心智慧農場無毒栽種科技生產的紅橡木萵苣、奶油萵苣，安心有保障。

除此之外，可再搭配一系列居家料理商品，有適合製作沙拉的和風沙拉醬罐優惠價139元／2入、也有健康零嘴摩斯綜合堅果優惠價279元／罐、池上糙米杏仁餅339元／盒，還有各式湯品：鮮菇濃湯粉優惠價229／包、玉米濃湯粉優惠價299／包、豚汁蔬菜湯3入＋牛肝蕈洋蔥湯3入優惠價319元，簡單料理就能上桌，摩斯就是您居家料理的好幫手。

(中時 )