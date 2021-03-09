民進黨立委王定宇和民進黨發言人顏若芳被週刊拍到兩人疑似同居，王定宇多次進出顏若芳香閨，王定宇今天回應強調，兩人就是房東、房客的關係。對此，資深媒體人鄭師誠直言，自己就住在大安會館附近，那邊交通方便，平常還有人打掃，住在那裡一毛錢都不用花，指王所言不合邏輯，他更指出，顏若芳的請益說十分可笑，並忍不住連問了兩次「你信嗎？」

鄭師誠9日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，他家就住在大安會館正對面，且他就曾經看到幾年前，台南選出來的立委，在他家附近出沒，「他們就住在那裡，就這麼簡單，那裡非常方便，要到立法院、到研究室都非常方便，就在信義路和復興南路口，是類似旅館的建築，還有人幫你打掃，連一毛錢都不用花」，他並質疑王定宇一年要花10萬塊去租顏若芳的房子，「請問一下這合邏輯嗎？」

鄭師誠指出，顏若芳講的話就更可笑了，「為了要請益方便，然後就在一個房間，你信嗎？請益請到晚上，剛好一人一個房間，在那邊請益，請益到半夜，你信嗎？」並指這種說法都是讓人不能信服的，我們常講政治人物要瓜田李下，千萬要謹守分際。

鄭師誠認為，不是大家八卦，而是後面傳出來，我們認為你沒說實話，「如果這種事情沒說實話，我們怎麼知道你在搞政策或是法案的時候你說的是實話，就這麼簡單，就是你的人格問題」。

鄭師誠強調，結了婚的人，跟女生同住在一間公寓裡，也不可以，不論是真的還是假的，不可以就是不可以，「我們麼知道你在裡面幹什麼？還要講顛三倒四的話，什麼請益過夜？本來只有一點點懷疑，你越講大家就越來越懷疑」。

(中時新聞網)