41歲大陸女星秦嵐以《延禧攻略》中的「富察皇后」一角紅遍亞洲，還被封為是「最美皇后」，感情世界一直備受關注，日前她遭直擊和小19歲「陸版道明寺」現身機場，兩人同樣身穿黑色大衣，還不時打情罵俏，就像熱戀中的情侶，立刻掀起熱議。

秦嵐日前和劉以豪在節目《平行時空遇見你》上演姊弟戀，最近又和年僅22歲的王鶴棣合作新戲《無法戀愛的理智派》，近日2人還遭粉絲直擊一起在機場出現，還不約而同穿了黑色大衣，讓粉絲十分興奮，猜測2人是否假戲真做。

然而事實上，當天秦嵐和王鶴棣會一同現身，是因為他們要前往長沙錄節目，先抵達的王鶴棣十分貼心，留在機場接機秦嵐，等了約莫半小時，秦嵐一出現，他就立刻上前擁抱，秦嵐也拿出情侶帽要對方戴上，互動儼然就是對小情侶。

秦嵐和王鶴棣傳出緋聞。(圖/翻攝自秦嵐微博)

過去秦嵐曾和黃曉明、導演陸川傳出交往，最後都和平分手，閨蜜應采兒也曾爆料「秦嵐智商墊底」，更開玩笑要秦嵐趁著當紅把自己嫁出去，「因為現在是一線女星嘛！如果一會兒又過氣了，過氣女星就不好嫁了」，由於時常被催婚，也讓秦嵐十分無奈，她對婚戀總保持順其自然。

(中時新聞網)