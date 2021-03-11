肝病防治學術基金會今天舉辦記者會，邀請藝人游安順擔任代言人，並啟動「今年超了沒？全民腹超十年計畫」，免費為身障者、環保清潔員、運將、保全等勞工檢查。（鄭郁蓁攝影）

重視養生的65歲簡先生，平常不菸、不酒，沒有B肝、C肝，有機蔬菜更是餐桌上的常客，卻在2年前例行脂肪肝的腹部超音波檢查時發現不明黑點，經診斷竟是已長了4公分的膽管癌（肝癌的一種），所幸發現得早，尚未侵襲血管、淋巴，經手術切除後已平安出院。醫師指出，國內高達八成成年人都曾是B肝帶原者或曾得過B、C肝，民國73年前出生者，最好每年照一次腹部超音波。

台灣推廣肝病防治多年，肝癌從癌症10大死因的首位，變成現今的第2名，但每年還是有7000多人因為肝癌而過世。

收治簡先生的肝病權威，肝病防治學術基金會董事長許金川表示，肝臟因為沒有神經，不會有感覺，因此號稱「沈默的器官」，往往有感時已經來不及，好在簡先生為了中度脂肪肝的問題，每年固定會照超音波才揪出。

許金川表示，自己過去研究時發現，肝腫瘤平均只要四個月，就可以從1公分長到3公分，也就是說，每四個月就會長大一倍，而3公分以下的腫瘤切除後，高達95％的人都可以完全治癒，一旦大於3公分後，越大治療效果就越差。

許金川指出，國內是1988年開始，新生兒才全面接種B肝疫苗，也因此台灣在1986年以前出生的人，可以叫「舊台灣人」，約有一千萬人，而國內調查，這群舊台灣人當中，僅15％~20％的成年人體內沒有抗體也不是B肝帶原者也；就是說，高達8成成人體內有抗體，表示曾經感染過B、C肝，或本身是帶原者。

許金川表示，肝臟長年受B、C肝病毒影響，難免會發生慢性發炎，因而產生肝纖維化，甚至肝硬化，都是肝癌的高風險族群，因此呼籲民眾，應該維持每半年到一年就應該「超一次」，進行一次腹部超音波檢查，尤其是有B肝、C肝、肝硬化者，應該半年就要做一次。而1984年以前出生者，更應該年年都檢查。他也表示，腹部超音波不僅可看肝，還可順便照到胰臟、腎臟。

肝病防治學術基金會今天舉辦記者會，邀請藝人游安順擔任代言人，並宣佈啟動「今年超了沒？全民腹超十年計畫」，免費為身障者、環保清潔員、運將、保全等勞工檢查，接下來希望透過募款，到全台各地偏鄉等民眾做免費腹超。

(中時 )