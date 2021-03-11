由承銷人及熱心人士提供高麗菜、芹菜、茴香、青椒、洋蔥、彩虹玉米等1250公斤惜福蔬菜。（台中市豐原農產品公司提供／王文吉台中傳真）

台中市豐原農產品公司響應台中市長盧秀燕的政策「社區關懷據點老人共餐」，並提升目前滯銷農產品價格及銷售通路，由董事長蔡總傳及總經理陳模宗等發起「愛心食物銀行」送暖，「社區照顧關懷據點」活動，由承銷人及熱心人士提供1250公斤各式蔬菜，發放給各關懷據點，意義深遠。

發放愛心蔬菜的關懷據點，計有台中市豐原區的朴子、圳寮、南田、鎌村、田心、翁子、豐原、豐榮、南村、翁明、豐田、翁社、豐圳等13處社區關懷據點。此次發放的各種蔬菜，計有高麗菜、芹菜、茴香、青椒、洋蔥、彩虹玉米、牛番茄、小白菜、青花等，共計1250公斤。

董事長蔡總傳及總經理陳模宗並於現場與參與的社區現場人員合影，讓領取社區單位倍感溫馨，並高度肯定市長盧秀燕的政策。

另外，早期由善心企業及愛心人士，出資成立的食物銀行食品，在大台中市各區公所分送給各低收入户食品，此做法極具意義，並由台中市政府社會局與之承辦，目前，市府農業局已指示豐原農產品公司規劃將成立分發站，蔡董事長等人期許能藉此次的善舉拋磚引玉，延續下去，使社會處處充滿溫暖。

(中時 )