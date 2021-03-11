個性成熟可靠的男人總讓人很安心，只要是女生都抵擋不了，搜狐網命理專欄就點名，金牛座、處女座及獅子座是3大會讓人打從心底崇拜的星座男，對於感情忠貞不二，總讓另一半深愛不已。

▍TOP1 處女座

處女座男人很認真，對於感情有股子忠貞不二的衝勁，他們可說是理性和感性的結合體，個性現實卻可靠，不會太過理想化，會比較用理智考慮事情，不太會寵溺另一半的任性。同時，處女男很敏感細膩，他們是能夠顧家的男人，而且也很戀家，如果遇到什麼難過的事情，處女座會坐下來開導或幫助你，各方面都十分周到。

▍TOP2 金牛座

金牛男個性內斂成熟，低調且務實，很容易讓女人安心，他們很清楚自己要什麼，而且不會花俏的浪漫，對你好往往是實實在在的，在實際相處中以點滴的溫暖讓人覺得舒心。金牛男還很有上進心，不管做什麼學什麼都很認真，可以說金牛男是一個真材實料的寶藏，你會發現他們會的東西很多，是會讓人打從心底崇拜的男人。

▍TOP3 獅子座

獅子男身上有強烈的大男人主義特質，一向很有野心且責任感超強，可以讓女人能夠放心依靠，他們要是讓另一半過得不好，內心就會覺得丟臉，因此獅子男對於愛人一向很寵愛，有霸道總裁的架勢，只要對方開心就好。而獅子座其實內心也是需要依賴感的，假設真的依賴於一個女人，他們也會展現出脆弱的一面，這才是全面的獅子。

(中時新聞網)