又有一波東北季風將在明天開始增強，北臺灣高溫略降，約23-24度，其餘地區溫度變化不大，花東仍有25度，中南部地區則維持28-29度。(氣象局)

中央氣象局指出，今天（11日）由於東北季風減弱，各地天氣晴到多雲，僅東半部地區有局部短暫雨。同時，北臺灣氣溫普遍回升，各地可來到25-27度以上。不過好天來得相當短暫，明（12日）又有一波東北季風增強，北部、東半在周末兩天轉涼，局部地區有短暫陣雨。

又有一波東北季風將在明天開始增強，北臺灣高溫略降，約23-24度，其餘地區溫度變化不大，花東仍有25度，中南部地區則維持28-29度。夜間清晨早晚稍涼，中部以北、東北部地區低溫約16-17度，花東及南部地區19-20度，留意溫度變化適時增減衣物。

氣象局指出，明整體天氣不至於太差，北部各地及中南部山區雲量明顯增加，有機會出現零星降雨，降雨仍以基隆北海岸及東半部地區的局部短暫雨為主，中南部平地依舊是多雲到晴好天氣。不過氣象局提醒，明天夜間需留意花東一帶有局部較大雨勢出現的機率。

到周六至周日（13日-14日）受到東北季風影響，除了北部及東北部天氣轉涼，迎風面也有降雨，以基隆北海岸及東半部局部短暫雨為主；北部其他地區則屬雲量較多，有零星降雨機率。氣象局表示，周末其他地區早晚也會稍有涼意，另外華南持續有中層水氣移入，中南部山區也會出現零星降雨。直到下周一（15日）東北季風再次減弱，北台灣氣溫回升，西半部晴到多雲。

(中時新聞網)