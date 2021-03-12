藝人謝忻在2019年與阿翔爆出不倫戀之後，演藝事業一度跌到谷底，沉潛了近兩年的時間，今(11日)以一襲黑色深V高衩長禮服出席品牌代言活動，記者會上談起過往那段日子她自曝:「先是跌了個踉蹌，然後再蹣跚地爬回來，根本就是走天堂路那種感覺。」好不容易東山再起，她表示，要比別人更努力去填補那段空白，而說起近況，她透露，目前業配、代言已經排到3個月之後，事業已逐漸回溫，更用正面能量一掃小三稱號。

掰了阿翔小三稱號 謝忻喜交新男友

問起感情近況，謝忻嬌羞表示，已經有穩定交往對象，對方比自己年長，是圈外人，也見過父母了，至於要不要結婚，目前還沒有想到，只希望兩人現在快快樂樂過日子就好，似乎已經拋開過去的陰霾，坦然面對一切。

謝忻為代言活動減重5公斤，展露窈窕好身材。（圖取自/謝忻 IG）

不過同樣因為羅志祥事件而成為小三的愷樂，已經沉寂1年，至今還沒有消息，謝忻透露兩人是閨密，過去每天都會視訊，事情發生之後，兩人都是用文字保持聯絡，最近一次是過年後，她表示，從字面上來看，愷樂是很平靜的，並非像外界所說的那樣負面，也許再給她一些時間，相信她會好好的。問起愷樂是否會再回歸演藝圈，謝忻認為，這不是她可以猜想的。

謝忻曝閨蜜愷樂近況，雙方持續保持聯絡，不用擔心。（圖取自 愷樂IG）

對於近期轟轟烈烈的感情新聞，身為過來人的她認為:「每個人都會經歷到他的難處，每個人也會做錯事，可是那畢竟是他們的故事，我們是在故事外的人，其實也別入戲太深，事情過去了就讓它過去了，這樣就可以了。」

(中時新聞網)