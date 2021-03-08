藝人謝忻2019年被抓包和阿翔搞婚外情，重創形象，走出低潮後生活漸回正軌，也開始積極復出，不時在社群網站分享生活日常，近日她曬出運動照，穿著低胸小可愛搭配上帝視角，豐滿D奶快被看光光。

謝忻平時就熱愛運動，8日她在IG貼出運動美照，寫下：「想瘦，就運動吧！」似乎在勉勵自己也向大家打氣。第一張照片中，謝忻拿著手機用由上往下的上帝視角拍攝，加上因為她穿著深U低胸運動背心，使得深邃事業線一覽無遺，傲人D奶幾乎快蹦出，相當火辣。

謝忻自拍角度太犯規，豐滿D奶快被看光。（圖／翻攝自IG）

至於第二張照片，謝忻全身入鏡，可看到她露出一截纖細蠻腰，腹肌也若隱若現，完全展現她努力運動的成果，照片一PO出，吸引許多粉絲留言狂讚「好美好辣」、「正翻了」、「這角度太邪惡了」、「好兇！」

事實上，謝忻現在愛情、事業兩得意，去年底她曾上網路脫口秀節目，自嘲人生挫折，正面暢談不倫戀，大方態度反而獲不少讚賞，目前也有個穩定交往的圈外男友，兩人有結婚共識，但39歲的她對感情隨緣，不強求婚姻，而當初跌到谷底的事業也有了起色，通告、業配慢慢變多，收入已逐漸回穩，可說是從谷底翻身成功。

謝忻運動成果明顯，看得出有腹肌。（圖／翻攝自IG）

(中時新聞網)