名模隋棠是著名的辣媽、幸福人妻代表，40歲隋棠與老公Tony育有2子1女，保養有術的隋棠，擁一張凍齡臉蛋和前凸後翹的身材，完全看不出是3個孩子的媽，而親民的隋棠平時也樂於在網分享生活大小事，隋棠昨（10日）則在IG開心宣布，完成她給自己的今年第二個目標：拿到駕照，但卻讓網友驚嚇不已。

隋棠昨晚在IG透露，她考到汽車駕照，隋棠大讚教練超級謙虛、可愛「除了給我真正受用的知識和技能，更幫助我完成了今年給自己的第二個目標，駕照，I got you」，照片中，隋棠身穿白色上衣搭配牛仔褲，儘管打扮休閒仍難掩好身材，而隋棠也親民地把手搭在教練肩上，開心與對方合照。

隋棠IG全文。（圖／取材自隋棠 Instagram）

隋棠也藉由練習開車感性寫下：「有能力的人，於外不顯山露水，於內寧靜而壯闊；而通常滿嘴自己多厲害的人，遇到問題都是別人的問題。」隋棠發文還釣出小嫻留言：「妳可以的」，六月則說：「你看起來就是很厲害的賽車手耶！」

許多網友也很震驚原來隋棠不會開車，紛紛留言：「以前不會開車？」、「還以為妳會開車」、「我一直以為棠會開車耶！」、「為什麼一直以為棠棠超會開車」，還有入戲網友提出隋棠的代表作《犀利人妻》的劇情「謝安真不是會開車嗎」、「疑之前不是拍戲有開車的片段，我以為本來就會開車」。

(中時新聞網)