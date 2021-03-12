台股漲翻天，全民瘋股票！一名網友分享，身邊的朋友和同事解除定存和保險，紛紛砸錢下去玩股票，連上班的時候也都在偷偷看，甚至有朋友年後離職也不找工作，就待在家裡面玩股票，讓他好奇難道借錢買股票是趨勢嗎？引發網友熱議，許多人認為這表示高點到了，並直言借錢玩股票風險太大了，我ok你先玩。

一名網友今在PTT上發文表示，這兩年台股漲翻天，身邊沒玩過股票的朋友、同事紛紛跑去開戶，還說等待開戶的人超級多，排隊要等兩個小時左右。而許多同事甚至還解除定存、保險，辦理信貸、房貸，把錢都拿去買股票了。

該網友指出，同事上班也都在偷偷看盤，下午就會說「今天賺的比上班還要多」；甚至有朋友去年離職以後直接不上班，待在家裡玩股票說「全世界印大鈔，股市跌了，政府也會想辦法護盤。」周遭朋友瘋股票的狀況讓他懷疑，老一輩人說用手頭上的閒錢玩股票的說法，是不是過時了？

貼文引起網友討論，「沒聽過人無槓桿不富嗎？還不去借錢」、「景氣差不敢買，景氣好不敢追高，那到底要怎樣？」、「不借對不起自己」、「 那間券商開戶要2個小時？」、「快融資」、「呵，你試試看啊！」

但也有許多網友認為，我ok你先玩，因為借錢玩股票的風險實在太大，心臟要夠大顆否則根本玩不下去。也有人覺得，與其借錢買股票，不如申請貸款拿去買房子感覺賺更大，至少房子買了以後可以自己住或是出租給別人。

(中時新聞網)