孟澔、國光女神蘇心甯12日出席「歐3加福精萃濃縮魚油」活動，擔任健康大使，提到保健，近日忙戲劇、初為人父的孟澔在家庭與工作中奔波，孟澔表示前陣子因為忙碌體力有些不支，拍戲空檔重心不穩的跌坐在地上，嚇壞大家，讓自己也體會到健康的重要。

孟澔身為新手爸，分享陪小孩需要多耐心，學習揣摩小孩的心情，「兒子阿肥遺傳我的身高，頭好壯壯，看著心情超療癒，經常抱著兒子唱歌，兒子笑呵呵，不久就會睡覺，很開心我的創作有著安撫與催眠的作用。」他日前還驚喜聽到兒子叫爸爸，非常欣慰，「才幾個月而已，以後還有好幾十年要操煩。」

快40歲的蘇心甯，曾獲封國光女神，外型保養得宜，她表示除了北上來上通告，堅持每週兩天往返來回高雄陪伴13歲的寶貝女兒，十年來如一日，蘇心甯說「女兒正值青春時期，更要多關心陪伴，我們像姐妹也像朋友，在意女兒的身體均衡，也會為女兒準備保健品，更常與她分享注重身體營養，自己一路走來的心得，希望女兒能均衡的長大。」

(中時 )