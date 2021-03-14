大陸女演員楊紫7歲時就以童星之姿出道，現在已是28歲俏麗美女的她，已拍超過60部戲劇與電影，身為新生代小花的楊紫人氣很夯，而她昨（13日）以一襲抹胸銀灰白色禮服出席電視劇品質盛典時，楊紫一拉禮服，下身卻驚現她腳踩黑色靴子，超狂穿搭在網上引發話題。

童星就出道的楊紫，參與超過60部戲劇與電影的演出，她從當年稚嫩的小女孩，長大蛻變為精湛演技的實力派代表，而楊紫昨晚則身穿抹胸銀灰白色長禮服在電視劇品質盛典絕美亮相，禮服深V設計讓她白嫩美肌全都露，不過當楊紫一拉禮服，卻露出她腳上踩著一雙黑色靴子，整體畫面有點不搭。

楊紫微博全文。（圖／取材自楊紫微博）

不過楊紫在活動中，她也大方拉起裙擺、露出靴子，完全不怕外界認為她整體不搭，而楊紫事後則在微博曬出典禮的影片，並大方寫下：「不瞞你們說 馬丁靴 確實蠻好穿的」，態度相當豁達，而截至發稿前，微博還以「楊紫 馬丁靴確實蠻好穿的」登上熱搜榜，可見話題超夯。

其實不只楊紫穿禮服搭靴子的穿搭引發話題，氣質女星江疏影去年底就在黑色深U長禮服中，在裙子裡面穿一件灰色毛褲，工作人員還虧江疏影：「今天禮服裡面真的要穿秋褲和襪子嗎（這不是我想像的女明星樣子）」，不過江疏影則大方回應：「我這是高筒靴！」女神展現高EQ逗樂眾人。

江疏影豪開深U露美胸，不過江疏影在禮服下穿一件毛褲保暖。（圖／取材自江疏影工作室微博）

工作室出賣江疏影禮服裡面穿一件毛褲。（圖／取材自江疏影工作室微博）

(中時新聞網)