40歲張柏芝在陸綜《乘風破浪的姐姐》的唱跳表現、身材都是話題，不過她近日卻屢次被指小腹明顯，遭指是懷了第四胎，而張柏芝昨（14日）則再被曝挺巨肚看畫展照，她雙手護肚更顯孕味，但同時，張柏芝則在IG限時動態PO出她的食物照，也被外界解讀，張柏芝是在向外界暗示自己沒懷孕。

張柏芝日前被網指挺著巨肚現身菜市場，讓她懷第四胎的傳聞甚囂塵上，而張柏芝昨則再被網曬出，她挺著隆起的巨肚看畫展照，其中張柏芝雙手護肚的動作，讓她更顯孕味，也讓外界好奇，張柏芝到底是胖了還是真的懷孕了？

網曝張柏芝挺大肚看畫展照。（圖／取材自新浪娛樂）

面對外界關心她的肚皮狀態，張柏芝昨則在IG的限時動態曬吃生食、沙拉照，暗示自己在減肥，由於孕婦不宜吃生菜沙拉，也讓外界解讀，張柏芝是在暗示自己沒懷孕。而張柏芝也不時曬運動照，她跑步、倒立、做瑜珈等樣樣來，張柏芝還直接扭手、抬腿，動作俐落不像是身懷六甲的孕婦。

張柏芝曬吃沙拉照，也被外界解讀她是在暗示自己沒懷孕。（圖／取材自張柏芝Instagram）

其實張柏芝自2018年閃電生下第三胎後，她就不時被指肚凸、懷孕，對此，張柏芝過去也曾跳出來表示，她已經生三胎了，還大方認自己老了、變胖，跟懷孕無關；至於張柏芝的身材發福，她也強調，純粹就是因為身體狀態老了、新陳代謝變差，不過張柏芝沒有因此很在意自己的身材，僅表示：「我更在意自己是否笑得真實、活得自在」，回應相當高EQ。

(中時新聞網)