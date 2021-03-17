新北YouBike免費走入歷史！新北市交通局今宣布，30日起YouBike前30分鐘免費的優惠措施，改為前30分鐘5元，但轉乘大眾運輸與使用1280定期票的民眾仍維持享有YouBike前30分鐘免費優惠。

交通局綜合規畫科長吳政諺指出，根據調查分析，約96％的YouBike使用者於30分鐘內還車，且有高達75％以上會轉乘捷運、公車等大眾運輸，顯示YouBike已扮演大眾運輸第一哩或最後一哩接駁重要角色。

吳政諺表示，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸，使用大眾運輸轉乘及購買1280元定期票使用者，仍享YouBike前30分鐘免費騎乘優惠；而非搭乘大眾運輸轉乘接駁需求者，則調整為民眾自付5元、市府補貼5元。

吳政諺說，新北市YouBike迄今有652站，車輛數也多達2萬625輛，平均每日使用人次高達10萬，迄今更已累積上億人次，市府每年約需耗費3億元補貼前30分鐘免費優惠措施，新北市審計處要求落實使用者付費的公平性及鼓勵使用大眾運輸來檢討調整費率方案。

交通局表示，市府將持續觀察民眾租借使用情形，滾動檢討公共自行車補貼政策。

(中時 )