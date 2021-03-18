【愛傳媒葉毓蘭專欄】3月16日又有一起嚴重的交通事故，發生在台九線的蘇澳段，讓我感慨萬千，除了又是遊覽車引起的重大交通意外之外，這群人的團名讓我更是揪結，他們是新店區復興里與仁愛里的里民，為了支持國旅而參加的里民活動出遊，遊覽車卻在路程上發生事故，釀成了六死39傷的慘劇。

五十年前，我們舉家搬到新店七張的警察宿舍，結束在台北賃居的日子，從宜蘭人成為新店人，這次出事傷亡慘重的新店區復興里，就是我多年的鄰居，他們自費參加里民活動，以行動支持國旅，這些罹難者、傷患，很多是跟我逛同一個市場，進同一家餐廳、看同一個醫生，搭同一班公車捷運，在建國路上擦肩而過，是熟悉的陌生人們。

遊覽車的肇事原因尚在釐清當中，但我們每年為交通事故付出的成本已經太大太大，每年死亡三千人、受傷四十餘萬人，我再次重申交通部跟行政院一定要重視交通安全，尤其是大型公共運輸車輛的部份，四年前的「蝶戀花」遊覽車翻覆事故、五年前的國二火燒車等事故都仍歷歷在目，這些慘劇卻一再發生。

在疫情影響的當下，出國旅遊已經普遍不是國人的考慮選項之一，交通部透過各種手段振興國內觀光產業，但是交通安全沒解決，怎麼有能讓國人安心的出遊環境？怎麼樣能讓國人安心出遊、平安回家？

看到國內每年交通事故死亡近3000人，類似重大死傷意外不甚枚舉，如果交通部不能提出有效的改善方案，只怕等疫情散去後，國旅仍將持續面對挑戰。

交通部公路總局初步調查，本次事故承攬的旅行社是合法業者，遊覽車是2018年出廠新車，今年1月才通過檢驗，遊覽車司機又是有經驗的職業駕駛，人車都合法合格，而且發生事故路段雖是彎坡道，但並非長坡道路段，有經驗的職業駕駛，為何會煞車失靈導致重大傷亡事故？

政府一定要徹查發生原因，給死傷者及家屬一個交代，也要請政府告訴民眾，要如何選擇交通工具才能安心出遊。

在此，我也要向這些我曾經的鄰居、熟悉的陌生人們致上哀悼之意，也祝福傷者能夠早日康復，希望悲劇不再發生。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)