經歷多年討論的「勞工職業災害保險及保護法草案」，行政院原訂在今天的院會通過，並在立法院本會期優先推動立法，但最後未見列入行政院會討論，再次讓勞工期待落空。勞團組成的職災保險單獨立法推動小組，呼籲政府應加強溝通，盡速完成職災保險法立法作業，以確保勞工權益。

職災保險單獨立法推動小組表示，台灣雖有職業災害補償制度，但相關法律制度繁複，社會保險給付不足且未完整覆蓋，造成職災發生之後勞雇爭議不斷。許多職災者權益未受完整保障，甚至在災後遭遇解雇與失業衝擊，淪為社會底層階級。

職災保險單獨立法推動小組呼籲，單獨立法整合職災勞工權益，讓職災勞工不再陷入法律迷宮求助無門；擴大納保範圍，使所有勞工皆能獲得保障；保險效力從受僱開始生效，勞工不再因雇主違法未加保而無法請領給付；增加職災給付，並提高投保薪資上限，讓職災勞工迅速得到完整補償；加強復工重建機制，讓職災勞工能迅速重返職場。

職災保險單獨立法推動小組指出，職災保險法單獨立法不只是社會共識，過去不分朝野均提出草案版本，希望能夠盡速立法，建立安全健康、平等共善的勞動環境。因此，職災保險單獨立法推動小組發起連署行動，自昨日起已獲得超過60個企業工會、產業工會、職業工會與不同領域的民間團體，以及超過600名學者、專家、社會大眾的連署支持，呼籲行政院應盡速制訂《勞工職業災害保險及保護法草案》版本。

(中時 )