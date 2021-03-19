年過三十的阿緯，決定跨出演藝圈、尋找自己未來要走的路，放掉的過程很痛、很難，接著該怎麼做，又是一個新的課題。

「有一個想法是『我應該找另一個工作』的時候，我盤點一下自己的能力是什麼，發現幾乎沒有任何專長，第一個也不是很高的學歷，第二個也不會用電腦，然後沒有什麼專業的知識，就只會對著鏡頭微笑搞笑，我就開始閱讀、念書。因為覺得自己已經頹廢太久了，我想要做一個是我自己都覺得害怕的事情，然後做了才沒有遺憾，對於自己來說是有一個交代，如果我今天只做一半，成功或不成功，我也不痛不癢，那這件事情失敗機率就很高，我必須要有一個沒有後路，如果失敗了、那你就是什麼都沒有，你願不願意改變你的命運？我覺得那個時候對我自己好像有一點點這樣的感覺。」

接著阿緯開始評估創業的可能性，選了兩個方向，一個是賣女生的東西，因為「不管你再有錢，你買一台車還是要經過你老婆同意」，但女生想什麼太難懂，最後乾脆放棄。另一個方向是餐飲業，剛好在香港吃到了「點點心」，決定代理引進來台灣，「一切都機遇都沒有想過自己會成功，但是講白點現在已經是最壞的時候了，既然都已經這麼壞了，為什麼不試一次？」

在大家都不看好的狀態下，前三個月的點點心幾乎在隨時會倒閉的危機，經驗不足、現金流不足，加上沒有制度，阿緯每天最早到、凌晨才走，從外場到廚房、甚至設備都親自溝通甚至親自動手，開幕後竟然才發現桌上沒有設桌號，那要怎麼點餐？阿緯馬上騎腳踏車到生活百貨店買號碼貼牌，再衝回店裡解決桌號問題。配合《勞基法》，員工有上下班跟休息規定，其它時間怎麼辦？阿緯只能自己出馬，然後拉著昔日唱片公司同事、親友來幫忙應急撐過去。「你要把其它事情做完，然後在每一天都解決今天的問題，我對自己的期望是我每天至少解決一樣，一定要解決一樣。」

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(中時新聞網)