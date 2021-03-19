台北市一周天氣預測圖，下周一全天僅14度。（圖／翻攝自氣象局）

今明兩天好天氣，周日起變天！氣象專家吳德榮表示，下周日起連凍3天，21日清晨鋒面抵台，「強冷空氣」緊隨著鋒面南下，導致氣溫驟降、越晚越冷，而下周一也持續受強冷空氣影響，北台灣平地最低恐降至12度，至於是否會達到大陸冷氣團等級仍須持續觀察，直到周二氣溫才逐漸回升。另氣象局今也針對7縣市發布濃霧特報，提醒民眾注意。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中提到，根據最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明（19、20日）兩天受高壓迴流影響，各地天氣穩定，東半部偶有零星降雨的機率；白天溫暖微熱，中南部日夜溫差達15度。今日各地氣溫：北部16至30度，中部17至33度，南部19至35度，東部18至31度。

氣象局針對七縣市發布濃霧特報。（圖／翻攝自氣象局）

吳德榮也說，下週日（21日）清晨鋒面抵達，北部、東半部轉有明顯降雨，但累積雨量並不多，中部山區亦有短暫降雨的機率；「強冷空氣」緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台灣轉濕冷。接下來的天氣可說是「乍暖還寒」，北台灣明日高溫近31度，週日白天氣溫僅18度愈晚愈冷，當晚沿海平地已降至13度左右，其他地區氣溫亦下降。

吳德榮表示，下週一（22日）仍受「強冷空氣」影響，北台灣偏冷，其他地區早晚亦冷，北台灣平地最低氣溫約可降至12度左右。至於氣象局是否會降至14度，達到「大陸冷氣團」的定義則須再觀察。下週一北台灣降雨漸停歇、轉為多雲的天氣。下週二（23日）清晨氣溫仍偏低，但白天起冷空氣減弱、氣溫會回升，各地多雲時晴。

氣象局今（19日）發布濃霧特報，西半部地區、基隆北海岸及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、苗栗、臺中、雲林已出現能見度不足200公尺的現象，新北、彰化能見度亦較低，請注意。

根據環保署空品預報，19日環境風場為偏東風，西半部清晨及夜間易累積污染物，午後各地風速增強，空品稍好轉，今竹苗、中部、高屏空品為「橘色提醒」，局部區域短時間恐達紅色警示；北部、雲嘉南空品區為「紅色警示」。吳德榮表示，今天西半部風弱、不利擴散，空氣品質不佳，常伴隨局部霧的發生，應隨時注意相關資訊。

(中時新聞網)