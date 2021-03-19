資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

民進黨立委王定宇昨(18日)再度澄清與同黨發言人顏若芳同居一事時，更自爆念書曾跟一名女立委同住一個屋簷下，引來遭影射的同黨立委何欣純「說了100個謊還是沒辦法圓那個謊」的回應。資深媒體人黃暐瀚昨在政論節目中忍不住說，從何欣純說出的話，就表示她心中想的就是「王定宇講的都是謊」。

王定宇18日接受電台專訪時提到，如果要講同住一個屋簷下，他讀成大時就與學弟妹分租，有一個學妹還是某中部立委。不滿被影射「同居」的民進黨立委何欣純隨即跳出來澄清，王定宇應把事情講清楚，「到最後你說了100個謊，還是無法圓那個謊時，才是最糟糕的事。」

黃暐瀚在政論節目《新聞大白話》中說，基本上王定宇可能認為這件事已經過關，畢竟鄉親沒什麼責難，但王定宇卻故意提出分租、又拉出跟何欣純同住一個屋簷下，「我就講一句， 既然分租很正常，那不用等到這時候才說吧？且當分居疑雲爆發的時候，當時何欣純為何沒有第一個跳出來說話？人家沒幫你講話，你還去點名人家。」

此事爆發後，外界質疑會不會是民進黨新潮流跟海派對槓，但黃暐瀚認為，民進黨派系本來都是競爭關係，遇到黨內提名沒在客氣的，但對外都是炮口一致，而這次假如王定宇不要講這麼超過，這十幾天大家都在忍，但王卻直接點名何欣純，人家是忍不住才會跳出來。

至於，何欣純批王定宇應把事情講清楚，「到最後你說了100個謊，還是無法圓那個謊時，才是最糟糕的事。」黃暐瀚則是認為，這樣表示何欣純心中想的就是「王定宇講的都是謊」，認為王根本從頭到尾都在說謊；他更開玩笑地說，「現在發現原來最可怕的人就是前室友。」

(中時新聞網)