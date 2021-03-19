香港68歲資深綠葉演員夏玉麟，出道至今超過40年，演過逾200部作品，他不僅是香港觀眾的熟面孔，年輕時還曾來台攻讀政大中文系與歷史學系，與台灣有不小淵源。然而2018年確診罹患肺癌第4期的他，日前接受港媒專訪，更自曝病情已無藥可醫，也感嘆親友亦離他而去，令人難過。

夏玉麟3年前確診肺癌第4期，當時癌細胞已擴散，還被醫生告知他對第一代標靶藥有抗藥性，只能使用第三代標靶藥治療，但是費用昂貴，一次要價4萬多港幣 (約14.6萬台幣)，最後不得不對現實低頭，靠著救濟金度日。

夏玉麟與卲美琪演出片段。

夏玉麟日前接受港媒《明周》專訪，坦言前些陣子被醫生告知目前他所用藥物已沒有什麼效用，剩下的只有等待走完最後人生。幸好夏玉麟個性樂觀，對於病情看得很開，他說現在一切聽天由命，盡量保持心情開朗，更希望自己能活到70歲，完成一本親筆寫的自傳。

一生未婚的他，因為罹癌看盡人情冷暖，他說自己沒有老婆也沒有小孩，只能走一步算一步，更直言罹癌不一定會死，但親戚朋友就死了，「不知死了去哪裡？因為怕你借錢，好多人都是這樣。」值得欣慰的是，曾任教師的他，至少還有1、2位學生默默幫助他。

(中時新聞網)