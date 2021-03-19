昨（18日）因蝦皮購物針對「肯德基原味蛋塔禮盒(6入)」、「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽＊8」電子票券商品標價錯誤，今（ 19日）發表聲明表示將會把電子票券商品給原已取得商品兌換條碼的用戶，若未下單者可以優惠價格重新下單購買，另已發送的100％折抵的全站折扣券，則免費贈送用戶，並且再延長使用期限3個月。

蝦皮購物聲明中表示，下單購買「肯德基原味蛋塔禮盒(6入)」且已取得商品兌換條碼者，若尚未使用昨發送的100％折抵的全站折扣券「滿180元折180元」者，使用期限將延長3個月，另原已取得商品兌換條碼的用戶，將可依照先前購買，且尚未兌換的商品數量以相同標價重新訂購；而下單購買「肯德基原味蛋塔禮盒(6入)」但未取得商品兌換條碼及未使用者，使用期限將延長3個月，另再加碼送用戶每人1張全站免運券，使用期限為3個月。

至於下單購買「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽 x 8」且已獲得100％折抵的全站折扣券「滿270元折270元」的商品兌換條碼者，若尚未使用該張全站折扣券者，使用期限將延長3個月，而原已取得商品兌換條碼的用戶，也將可依照先前購買，且尚未兌換的商品數量以相同標價重新訂購；下單購買「萊爾富HL抽取式衛生紙100抽 x 8」，但未取得100％折抵的全站折扣券「滿270元折270元」的商品兌換條碼者，若尚未使用該張全站折扣券者，使用期限將延長3個月，再加碼送用戶每人1張全站免運券，使用期限為3個月。

(中時 )