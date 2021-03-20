知名迴轉壽司店壽司郎，日前推出優惠活動，只要名字有鮭魚兩字就能享有優惠，竟讓上百人為了免費優惠去改名，讓全台掀起「鮭魚之亂」，對此從《模范棒棒堂》出道的藝人鮪魚，聽聞此亂象後無奈表示：「真的是低頭無語，相當難過」。

鮪魚聽到公司實習生透露許多朋友為了吃免費鮭魚，紛紛跑去戶政事務所改名，對此，他強調行銷策略雖能有趣好玩，但永遠不知道對消費者或市場而言，會引起什麼樣的蝴蝶效應，如今一個「主觀認為」好的創意內容，卻造成一股偏風，尤其看到改名為「鮭魚之夢」的男子，受訪時竟表示「後面還有30位鮭魚準備吃爆壽司郎」，不禁感嘆：「社群當道的年代，不論好壞訊息，都會引起各種『獨立』同溫層廣泛討論，導致惡搞當有趣情境，最後一發不可收拾」。

鮪魚（吳俊諺）臉書全文。（圖／Gevin吳俊諺（鮪魚）臉書）

眼見掀起社會亂象，鮪魚強調品牌跟言語一樣，都是具有力量的，甚至可能「傷人七分，損己三分」，不過對多數人而言，就像地獄梗一樣，離自己越遠越沒感覺，甚至沒有人在乎，此外，品牌方只花了一張會一點Adobe Ai的廣告系學生，不到兩小時能做出來的文宣，做到了全台性曝光，不禁詢問：「這是小確幸嗎？還是品牌大曝光」，更不忘反思：「能否讓公關行銷更有具有社會意義更有價值？」

「鮭魚之亂」不僅躍上國際媒體，也衍生出許多亂象讓人詬病，壽司郎表示有鑑於此活動評估效益後，可能會推出「鮪魚」或「鰻魚」的相關企劃，但也讓人擔憂是否再掀起另一波亂象。

(中時新聞網)